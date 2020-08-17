Ndiaye hamlesi

Kayserispor’dan Mensah’ı kadrosuna katan Beşiktaş, geçen sezon Trabzon’da kiralık oynayan Ndiaye için Stoke City’e teklif yaptı

Beşiktaş dış transferde atağını sürdürüyor. Kayserispor'dan Mensah'ı satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadrosuna katan siyah-beyazlılar, orta sahaya bir takviye yapmak için harekete geçti. İstanbul temsilcisi geçen sezon Trabzonspor'da kiralık olarak forma giyen bonservisi İngiliz ekibi Stoke City'de olan Badou Ndiaye'yi kiralık almak için girişimlere başladı. Genç teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda yönetici Erdal Torunoğluları yıldız oyuncuyla pazarlık masasına oturacağı öğrenildi.



13 MAÇTA OYNADI

Geçtiğimiz sezonu Trabzonspor'da kiralık olarak geçiren Ndiaye, bordomavili takımda 13 maçta süre aldı. Stoke City ile Haziran 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki Senegalli orta saha ülkemizde daha önce Galatasaray ve Osmanlıspor'da forma giydi. Türkiye'den ayrılmak istemeyen Ndiaye'nin teklife sıcak baktığı da öğrenildi. Yönetimin ayrıca golcü Burak Yılmaz'ın yerini doldurmak için Alanyasporlu Cisse ile de görüşmelerini sürdürdüğü ve transferde son aşamaya geldiği belirtildi.