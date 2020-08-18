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G.Saray atakta

ile sözleşmesi sona eren ’ye aylık 120 bin TL ücret karşılığında teklif yapıldı. Tecrübeli oyuncudan cevap bekleniyor.

G.Saray atakta
Giriş Tarihi: 18.8.2020

Yeni sezon hazırlıklarına başlayan ve geniş kadrosuyla yola devam etmek isteyen Galatasaray'dan bir transfer harekatı daha geldi. Fenerbahçe ile sözleşmesi biten ve şu anda bonservisi elinde bulunan milli futbolcu Mehmet Ekici, sarı-kırmızılıların gündemine girdi. Tecrübeli teknik direktör Fatih Terim'in geniş kadroda Mehmet Ekici'nin takım için faydalı olacağını düşündüğü ve uygun mali şartlarda 30 yaşındaki futbolcuya sıcak baktığı belirtildi.

EKİCİ FRİKİK USTASI
Bu gelişmeler üzerine tecrübeli futbolcuyla görüşen yönetim aylık 120 bin TL ücret karşılığında teklifte bulundu. Sarı-kırmızılılar Mehmet Ekici'den cevap bekliyor. Geçen sezon G.Saray'ın Kadıköy'de F.Bahçe'yi 3-1 yendiği maçta Ekici müthiş bir frikik kullanmış, kaleci Muslera uzun yıllar unutulmayacak bir kurtarışa imza atmıştı.

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