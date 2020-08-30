94. Gazi Koşusu heyecanı

Bu yıl 94. kez düzenlenecek Türk at yarışçılığının derbisi olan Gazi Koşusu, bugün saat 17.15'te İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda koşulacak. Koşu korona virüs önlemleri kapsamında ilk kez seyircisiz olarak yapılacak. Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından bu yana düzenlenen ve Türk at yarışçılığının derbisi olarak gösterilen Gazi Koşusu, 94. kez gerçekleşecek. Yarışa 14'ü erkek, 1'i dişi olmak üzere 3 yaşlı 15 safkan İngiliz tayı katılacak. Hayatları boyunca Gazi Koşusu'nda bir kez boy gösterebilen atların, 3 yaşını doldurmuş olması gerekiyor.

BİRİNCİYE SÜPER İKRAMİYE

Gazi Koşusu'nda birincilik ikramiyesi 1 milyon 750 bin TL olurken, ikinciye 700 bin TL ve üçüncüye 350 bin TL dağıtılacak. Kazanacak safkanın sahibi, birincilik ikramiyesi, kayıt tutarları, taksit ücretleri ve at sahibi primi olmak üzere toplam 2 milyon 455 bin 250 TL ikramiye kazanacak. Koşuyu kazanan safkanın sahibi aynı zamanda yetiştiricisi ise 503 bin 125 TL'lik yetiştiricilik primi ile birlikte toplam 2 milyon 958 bin 375 TL'nin sahibi olacak. Saat 17.15'te başlayacak yarış TRT, Kanal D, TJK Tv ve Tay TV'den naklen yayınlanacak.

İLK YARIŞI KAZANAN JOKEY İHSAN ATÇI

1927 yılında gerçekleşen İlk Gazi Koşusu'nu Ali Muhiddin Hacıbekir'in sahibi olduğu Neriman adlı at jokeyi İhsan Atçı ile kazandı. Son yapılan koşuda Melis Kurtel Emin'in sahibi olduğu ve Ahmet Çelik'in jokeyliğini yaptığı The Last Romance adlı at birinci oldu. Gazi Koşusu'nda en iyi dereceyi ise 1996 yılında Özdemir Atman'ın sahibi olduğu Bold Pilot isimli safkan, 2.26.22'lik zamanıyla yaptı.



ÜST ÜSTE EN ÇOK KAZANAN A.ÇELİK

Yarışacak jokeylerden olan Ahmet Çelik, koşunun üst üste kazanma rekoruna sahip. Çelik, 89. Gazi Koşusu'nu 'Renk', 90. Gazi Koşusu'nu 'Graystorm' ve 91. Gazi Koşusu'nu 'Piano Sonata' ve 92. Gazi Koşusu'nu 'Hep Beraber' ve 93. Gazi Koşusu'nu 'The Last Romance' adlı safkan ile üst üste 5 kez kazandı.



EN FAZLA ŞAMPİYON JOKEY MÜMİN ÇILGIN

Gazi Koşusu'nda en fazla birinci olan jokey Mümin Çılgın oldu. Çılgın'ın 9 şampiyonluğu bulunuyor. Mümin Çılgın, 'Helene De Troia' (1960), 'Apaçi' (1965), 'Nadas' (1974), 'Dr. Seferof' (1979), 'Dersim' (1981), 'Uğurtay' (1985), 'Hafız' (1986), 'Top Image' (1988) ve 'Abbas' (1991) safkan ile kürsünün en tepesinde yer aldı.



HALİS KARATAŞ 6 KEZ ŞAMPİYON OLDU

Ünlü jokey Halis Karataş'ın Gazi Koşusu'nda 6 şampiyonluğu bulunuyor. Karataş, daha önce 'Bold Pilot' (1996), 'Popular Demand' (2005), 'Hızel Beyi' (2006), 'Anatoly' (2011), 'Matador Yaşar' (2012) ve 'Blaze to Win' (2014) isimli taylarla bu önemli yarışı kazanmıştı.

ERGUN ONARIR