Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu

Galatasaray'ın da yer aldığı UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu kura çekimi . İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirildi. Temsilcimiz, Galatasaray, Azerbaycan ekibi Neftçi Bakü ile eşleşti.



AZERBAYCAN'DA OYNANACAK!

Corona virüsü pandemisi nedeniyle seyircisiz ve tek maç üzerinden oynanacak Galatasaray - Neftçi Bakü karşılaşmasına Azerbaycan ekibi ev sahipliği yapacak.

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Neftçi, Azerbaycan'ın başkenti Bakü şehrini temsil eden bir kulüptür. Ülkenin en ünlü ve en başarılı futbol takımı olarak öne çıkan kulüp, Kapaz takımı ile birlikte tüm Azerbaycan şampiyonasında yer alan iki takımdan biridir.

Neftçi Bakü 1992 yılından itibaren düzenlenen Azerbaycan liginde 8 şampiyonluk kazanmıştır. Azeri kulübünün Azerbaycan Kuboku'nda da (Ulusal kupa organizasyonu) 7 kez zafere ulaşmıştır. Neftçi'nin Azerbaycan Süper Kupası'nda ise 2 şampiyonluğu bulunmaktadır.