  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Spor Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu

'ın 'ndeki rakibi belli oldu

'ne 2. ön eleme turundan başlayacak olan temsilcimiz 'ın rakibi belli oldu. Sarı kırmızılı takımın rakibi temsilcisi oldu.

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu

31.08.2020, 14:11 Güncelleme Tarihi: 31.08.2020,14:22

Galatasaray'ın da yer aldığı UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu kura çekimi . İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirildi. Temsilcimiz, Galatasaray, Azerbaycan ekibi Neftçi Bakü ile eşleşti.

AZERBAYCAN'DA OYNANACAK!
Corona virüsü pandemisi nedeniyle seyircisiz ve tek maç üzerinden oynanacak Galatasaray - Neftçi Bakü karşılaşmasına Azerbaycan ekibi ev sahipliği yapacak.

RAKİBİMİZİ TANIYALIM
Neftçi, Azerbaycan'ın başkenti Bakü şehrini temsil eden bir kulüptür. Ülkenin en ünlü ve en başarılı futbol takımı olarak öne çıkan kulüp, Kapaz takımı ile birlikte tüm Azerbaycan şampiyonasında yer alan iki takımdan biridir.

Neftçi Bakü 1992 yılından itibaren düzenlenen Azerbaycan liginde 8 şampiyonluk kazanmıştır. Azeri kulübünün Azerbaycan Kuboku'nda da (Ulusal kupa organizasyonu) 7 kez zafere ulaşmıştır. Neftçi'nin Azerbaycan Süper Kupası'nda ise 2 şampiyonluğu bulunmaktadır.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA