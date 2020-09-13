İnanıyoruz başaracağız

Misli.com Sultanlar Ligi'nde mücadele eden Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, sezona 3-2'lik Galatasaray galibiyeti ile başlarken, takımın yıldız oyuncusu Meryem Boz, galibiyetin mimarı oldu. Karşılaşmada 23 atak, bir blok olmak üzere toplam 24 sayı alan Meryem Boz, "Hedefimiz, Play-Off'a kalmak. Takım olarak bunu başaracak güçteyiz. Ancak Galatasaray karşısında maçın ilk bölümünde istediğimiz oyunu yansıtamadık. Ardından toparlanarak arka arkaya aldığımız sayılarla eşitliği sağladık. Son sette de iyi bir performans ortaya koyarak maçı kazanmasını bildik. Lige galibiyetle başladığımız için çok mutluyuz" diye konuştu.

KAZANMAK HER ZAMAN GÜZELDİR

Önemli olanın kendi performansının olmadığını, takımın kazanması olduğunu ifade eden Meryem Boz şöyle konuştu: "Takım kazandığında performansım da benim için ekstra bir mutluluk kaynağı oluyor. İyi bir arkadaşlık ortamı var. Maçlar oynadıkça oyuncular olarak birbirimize alışacağız ve ilerleyen günlerde daha iyi bir takım olacağımıza inanıyorum. Bu süreçte alacağımız galibiyetler çok önemli. Her maçımızı kazanmak istiyoruz. Aydın Büyükşehir Belediyespor'un hak ettiği üst sıralarda yer alması için hepimiz son gücümüze kadar sahada mücadelemizi sürdüreceğiz."

İHSAN KARATAŞ