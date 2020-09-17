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Haberler Spor Menemenspor'a milli gurur

'a milli gurur

1’inci Lig'de sezona Altınordu yenilgisiyle başlayan , pazar günü deplasmanda oynayacağı Giresunspor maçının hazırlıklarını sürdürürken, genç oyuncusu Murat Alkatmış'ın 'na davet edilmesiyle büyük sevinç yaşadı.

Menemenspor'a milli gurur

17.09.2020, 11:11

Teknik direktör Cenk Laleci, Murat'ın ay-yıldızlıların 8 ile 14 Ekim 2020 tarihleri arasında Hırvatistan'da katılacağı UEFA U19 Avrupa Şampiyonası Elit Tur maçlarının aday kadrosuna çağrıldığını belirterek, "Murat'la gurur duyuyoruz. Orada kendini gösterecektir. Murat çok yetenekli bir futbolcu. Süper Lig'de de talipleri var. Menemenspor olarak gençlerimizin üzerine titriyoruz. Murat gibi birçok oyuncuyu Türk futboluna kazandıracağız" diye konuştu. Murat'ın adı daha önce transferde Fenerbahçe ile anılmıştı.

DHA

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