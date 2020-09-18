Şölen başladı

PLAJ voleybolunda 2020 CEV 18 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası heyecanı İzmir'in Selçuk ilçesinde gerçekleştirilen ilk gün müsabakalarıyla başladı. Selçuk'un Pamucak Plajı'nda İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Selçuk Belediyesi, SWS Sports, Beach-It iş birliği ile gerçekleştirilen organizasyonun ilk turunda katılımcılar kızlar ve erkekler kategorilerinde sekizer grupta mücadele ediyor.

YARI FİNAL MAÇLARI YARIN OYNANACAK

TÜRKİYE adına kızlarda Tuana Dinçer-Melisa Özşar, erkeklerde Nazım-Hikmet Gürkan, Furkan Ramazan Kaplan-Sacit Kurt, Bahadır Utku Keskin-Ahmet Can Tur ikilileri mücadele ediyor. Bu önemli organizasyonun ilk gününde kızlarda 13, erkeklerde ise 16 müsabaka oynandı. 2020 CEV 18 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda yarı final mücadeleleri yarın gerçekleşecek.



SEYİRCİSİZ OYNANIYOR

2020 CEV 18 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda tüm karşılaşmalar, korona virüs salgını önlemleri kapsamında alınan kararlar gereği seyircisiz oynanıyor. Turnuva boyunca, oyun sahası, antrenman sahaları, tribünler ve maç topları her müsabaka öncesinde ve sonrasında dezenfekte ediliyor.