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Haberler Spor Akhisarspor’da iki istifa birden!

’da iki istifa birden!

1'inci Lig'de cumartesi günü oynanan Bandırmaspor deplasmanında geçen sezondan bu yana paralarına alamayan futbolcuların 30 saniye boyunca topa dokunmayıp yönetimi protesto ettiği 'da başkan ve istifa etti.

Akhisarspor’da iki istifa birden!

21.09.2020, 17:19 Güncelleme Tarihi: 21.09.2020,17:19

Kulüpte yaşanan mali sıkıntılar nedeniyle daha önce olağanüstü kongre kararı alan yeşil-siyahlılarda 3-4 Ekim'de yapılması öngörülen seçim öncesi Karabut ile Kuloğlu, görevlerinden ayrıldı. İki ismin de genel kurulda aday olmayı düşünmediği öğrenildi.

Bandırma maçının ardından konuşma yapan takım kaptanlarından Kadir Keleş, yaptıkları protestonun Akhisarspor yönetimine olduğunu ifade etmiş, başkan Karabulut'un kendilerine verdiği sözleri tutmadığını savunmuştu.

DHA

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