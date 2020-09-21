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Vedat Muriqi koronavirüse yakalandı!

Son dakika haberi...'den geçtiğimiz hafta 17.5 milyon Euro bonservis bedeliyle İtalya Serie A ekibi Lazio'ya transfer olan Kosovalı golcü 'in testi pozitif çıktı.

Vedat Muriqi koronavirüse yakalandı!

21.09.2020, 12:55 Güncelleme Tarihi: 21.09.2020,13:15

Vedat Muriç'e koronavirüs şoku. Kosova basınında yer alan ve İtalyan Tutto Mercato gazetesine dayandırılan haberde; golcü oyuncunun koronavirüs testinin pozitif çıktığı ileri sürüldü.

Geçtiğimiz günlerde kız kardeşinin düğünü için Kosovaya gelen Muriç, kalabalık bir ortamda gerçekleşen düğüne maskesiz katılmış ve bu hareketi Kosova basınında eleştirilere neden olmuştu. Vedat Muriçin virüse Kosova'da yakalandığı iddia edildi.

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