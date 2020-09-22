Aslan ışık saçıyor

SÜPER Lig'e Gaziantep FK galibiyeti ile giriş yapan ve hafta içinde Neftçi engelini geçtikten sonra Başakşehir'i yenen G.Saray performansıyla büyük beğeni topladı. G.Saray'ın bu performansının perde arkasında önemli detaylar yatıyor. Teknik direktör Fatih Terim, yeni sezonda konsantre görüntüsüyle dikkat çekerken forma rekabeti de skora olumlu yansıyor. Belhanda, Diagne ve Babel gibi eleştiri oklarının hedefindeki isimler, disiplinli bir çalışmayla takıma katkı sunmaya başlarken sezon başı ekibine Selçuk İnan, Necati Ateş ve Albert Riera'yı antrenör olarak dahil eden tecrübeli hocanın bu hamlesi de takımın beğeni toplayan oyununda büyük rol oynadı.

ARDA TURAN GÖREVİNİ YAPIYOR

TRANSFERİYLE büyük yankı uyandıran Arda da kaptan olarak arkadaşlarıyla olumlu iletişim kurarak, Galatasaray'ın sahada omuz omuza mücadele eden bir takım kimliğine bürünmesini sağladı.