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Haberler Spor UEFA'dan Ali Palabıyık'a görev

'dan 'a görev

'dan yapılan açıklamaya göre, 1 Ekim Perşembe günü Zagreb'teki 'nda ile Estonya temsilcisi Flora Tallinn arasında oynanacak maçta düdük çalacak.

UEFA'dan Ali Palabıyık'a görev

AA

28.09.2020, 16:47 Güncelleme Tarihi: 28.09.2020,16:51

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, 1 Ekim Perşembe günü Zagreb'teki Maksimir Stadı'nda oynanacak mücadelede Palabıyık'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Cem Satman yapacak.

Maçın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak.

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