UEFA'dan Ali Palabıyık'a görev

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, 1 Ekim Perşembe günü Zagreb'teki Maksimir Stadı'nda oynanacak mücadelede Palabıyık'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Cem Satman yapacak.

Maçın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak.

En golcü takım Göztepe oldu

Samatta gönülsüz mü geldi?

Beşiktaş bu sezon kalesini gole kapatamadı