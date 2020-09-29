Aydın’ın Sultanı Meryem

MİSLİ.COM Sultanlar Ligi'nde Play-Off'u hedefleyen Aydın Büyükşehir Belediyespor'un Milli voleybolcusu Meryem Boz, ligin en skorer oyuncusu olma özelliğini elinde bulunduruyor. Milli takımda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken ve 2020 CEV Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kıta Elemeleri'nin en değerli oyuncusu (MVP) seçilen 'Mavi Melek' lakaplı Meryem, Aydın BŞB formasıyla da sezona fırtına gibi başladı. Aydın BŞB, geride kalan 5 haftada 3 galibiyet, 2 mağlubiyet elde etti. Mavi-beyazlı takımda ikinci sezonunu geçiren Meryem, ligde 4 maçta takımına kazandırdığı 96 sayı ile ligin en skorer oyuncusu olmayı başardı. Boz, setlerde 6.27 sayı ortalamasıyla oynadı. Milli voleybolcu, "Takım olarak lige iyi başladık. Hedefimiz ligi üst sıralarda tamamlayıp Avrupa kupalarına gidebilmek. Takım içerisinde bir aile ortamı var" şeklinde konuştu.



RAKİP SİSTEM9 YEŞİLYURT

AYDIN BŞB, Misli.com Sultanlar Ligi'nde 6. hafta maçında bugün Sistem9 Yeşilyurt ile karşılaşacak. TVF Başkent Spor Salonu'ndaki maç saat 14.00'te başlayacak. Maç TRT Spor 2'den ekranlara gelecek. Vakıfbank ve Kuzeyboru deplasmanlarından eli boş dönen ekip, Sistem9 Yeşilyurt'u yenerek hem ilk deplasman galibiyeti sevincini yaşamak hem de galibiyet serisi yakalama peşinde.