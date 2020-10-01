  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Spor Balıkesispor’da kaptan umutlu

Balıkesispor’da kaptan umutlu

Balıkesispor’da kaptan umutlu
Giriş Tarihi: 1.10.2020

Balıkesirspor, TFF 1. Lig'in 4. haftasında 4 Ekim Pazar günü sahasında Menemenspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Takım kaptanı kaleci Atilla Özmen, "Menemen maçı, mutlak 3 puan alınması gereken bir karşılaşma" dedi. Son iki karşılaşmada talihsiz yenilgiler yaşadıklarını söyleyen Özmen, "Lige 3 puanla başladık. Sonra şanssız bir Tuzlaspor maçı oldu. Takım olarak iyi oynuyoruz, pozisyonlara giriyoruz. Gol bulamayıp yiyince biraz da tedirgin oluyoruz. Bu sorunları geride bırakacağız. Menemenspor maçını kazanacağız. Bu maçı alırsak bize ilaç gibi olacak" dedi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Balıkesispor’da kaptan umutlu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA