Balıkesispor’da kaptan umutlu

Balıkesirspor, TFF 1. Lig'in 4. haftasında 4 Ekim Pazar günü sahasında Menemenspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Takım kaptanı kaleci Atilla Özmen, "Menemen maçı, mutlak 3 puan alınması gereken bir karşılaşma" dedi. Son iki karşılaşmada talihsiz yenilgiler yaşadıklarını söyleyen Özmen, "Lige 3 puanla başladık. Sonra şanssız bir Tuzlaspor maçı oldu. Takım olarak iyi oynuyoruz, pozisyonlara giriyoruz. Gol bulamayıp yiyince biraz da tedirgin oluyoruz. Bu sorunları geride bırakacağız. Menemenspor maçını kazanacağız. Bu maçı alırsak bize ilaç gibi olacak" dedi.