Maçı bıraktı tuvalete gitti

Tottenham ile Chelsea'nin karşı karşıya geldiği İngiltere Lig Kupası maçında ilginç bir olay yaşandı. 76. dakikada Tottenham'dan Eric Dier, koşarak soyunma odasına gitti. Yaklaşık 1,5 dakika sonra ise peşinden de Jose Mourinho tünele gitti. Dier'ın tuvalet ihtiyacını karşılamak için sahadan ayrıldığı öğrenilirken bu durum Portekizli hocayı çileden çıkardı. Mourinho maç sonu ise oyuncusunu korudu ve, "Her şeyi düşünen yöneticiler şuna dikkat etmeli. Bir futbolcunun 48 saat içinde yeni maça çıkması yasaklanmalı" dedi. Öte yandan Dier, maç sonrası "Gerçek 'maçın adamı" mesajıyla tuvaletin fotoğrafını paylaştı. Penaltılara kalan maçta 5-4'lük sonuçla Tottenham tur atladı.