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Haberler Spor A Milli Takım aday kadrosu açıklandı

A aday kadrosu açıklandı

Özel maçta , 'nde ve ile karşılaşacak olan A Millî takımımızın aday kadrosu açıklandı.

A Milli Takım aday kadrosu açıklandı

02.10.2020, 18:32

A Milli Futbol Takımı'nın özel maçta Almanya, UEFA Uluslar Ligi'nde Rusya ve Sırbistan ile oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı.

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