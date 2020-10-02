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A Milli Takım aday kadrosu açıklandı

Özel maçta Almanya, UEFA Uluslar Ligi'nde Rusya ve Sırbistan ile karşılaşacak olan A Millî takımımızın aday kadrosu açıklandı.

02.10.2020, 18:32