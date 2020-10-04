  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Spor Buca 3’te 3 peşinde

Buca 3’te 3 peşinde

Buca 3’te 3 peşinde
Giriş Tarihi: 4.10.2020

Misli.com 3. Lig 1. Grup'ta ilk iki maçını kazanan Bucaspor 1928 bugün evinde Belediye Derincespor'la karşı karşıya gelecek. Cemil Şeboy Stadı'nda hakem Batuhan Bayar'ın yöneteceği karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. İzmir ekibinde geçen hafta Diyarbekirspor deplasmanında kırmızı kart gören Burak mücadelede forma giyemeyecek. Teknik direktör Tolga Doğantez, kendi sahalarında kayıp yaşamak istemediklerini belirterek, "Lige çok iyi başladık, devamını getireceğiz. Bunun için sahada çok iyi bir mücadele örneği göstereceğiz. Oyuncularımızla iyi bir hava yakaladık. Bunun sürmesini ve sezon sonunda da şampiyon olmak istiyoruz. Bucaspor 1928 hedefine adım adım gidecektir" diye konuştu.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Buca 3’te 3 peşinde haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA