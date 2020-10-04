Buca 3’te 3 peşinde

Misli.com 3. Lig 1. Grup'ta ilk iki maçını kazanan Bucaspor 1928 bugün evinde Belediye Derincespor'la karşı karşıya gelecek. Cemil Şeboy Stadı'nda hakem Batuhan Bayar'ın yöneteceği karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. İzmir ekibinde geçen hafta Diyarbekirspor deplasmanında kırmızı kart gören Burak mücadelede forma giyemeyecek. Teknik direktör Tolga Doğantez, kendi sahalarında kayıp yaşamak istemediklerini belirterek, "Lige çok iyi başladık, devamını getireceğiz. Bunun için sahada çok iyi bir mücadele örneği göstereceğiz. Oyuncularımızla iyi bir hava yakaladık. Bunun sürmesini ve sezon sonunda da şampiyon olmak istiyoruz. Bucaspor 1928 hedefine adım adım gidecektir" diye konuştu.