Başakşehir - PSG I CANLI ANLATIM

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. H grubu 2. hafta mücadelesinde Medipol Başakşehir, Fransa 1. Lig ekiplerinden Paris Saint Germain'i konul edecek. Kritik mücadele ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Medipol Başakşehir - Paris Saint Germain (PSG) maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

BAŞAKŞEHİR - PARIS SAINT GERMAIN (PSG) MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Başakşehir - Paris Saint Germain (PSG) maçı 28 Ekim Çarşamba günü saat 20:55'te beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

BAŞAKŞEHİR - PARIS SAINT GERMAIN (PSG) MAÇININ HAKEMİ KİM?

Mücadelede İsveç Futbol Federasyonu'ndan Andreas Ekberg düdük çalacak.