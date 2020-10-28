UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. H grubu 2. hafta mücadelesinde Medipol Başakşehir, Fransa 1. Lig ekiplerinden Paris Saint Germain'i konul edecek. Kritik mücadele ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Medipol Başakşehir - Paris Saint Germain (PSG) maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
BAŞAKŞEHİR - PARIS SAINT GERMAIN (PSG) MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Başakşehir - Paris Saint Germain (PSG) maçı 28 Ekim Çarşamba günü saat 20:55'te beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.
BAŞAKŞEHİR - PARIS SAINT GERMAIN (PSG) MAÇININ HAKEMİ KİM?
Mücadelede İsveç Futbol Federasyonu'ndan Andreas Ekberg düdük çalacak.
Başakşehir - PSG I CANLI ANLATIM haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.