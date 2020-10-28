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Haberler Spor Başakşehir - PSG I CANLI ANLATIM

Başakşehir - I CANLI ANLATIM

Şampiyonlar Ligi H grubu 2. hafta maçında temsilcimiz , son finalist Paris Saint-Germain'i konuk edecek. Kritik mücadele öncesi iki takımın da 11'leri belli oldu.

Başakşehir - PSG I CANLI ANLATIM

28.10.2020, 19:46 Güncelleme Tarihi: 28.10.2020,20:48

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. H grubu 2. hafta mücadelesinde Medipol Başakşehir, Fransa 1. Lig ekiplerinden Paris Saint Germain'i konul edecek. Kritik mücadele ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Medipol Başakşehir - Paris Saint Germain (PSG) maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

BAŞAKŞEHİR - PARIS SAINT GERMAIN (PSG) MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Başakşehir - Paris Saint Germain (PSG) maçı 28 Ekim Çarşamba günü saat 20:55'te beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

BAŞAKŞEHİR - PARIS SAINT GERMAIN (PSG) MAÇININ HAKEMİ KİM?

Mücadelede İsveç Futbol Federasyonu'ndan Andreas Ekberg düdük çalacak.

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