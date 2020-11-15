Bergama’ya Silivri şoku

3. Lig 4. Grup'ta alt sıralardan uzaklaşma mücadelesi veren iki takımdan Bergama Belediyespor evinde Silivrispor'la 1-1 berabere kaldı. 21. dakikada Bergama Belediyespor golden oldu. Sol kanattan kazanılan köşe vuruşunda ceza sahası içersinde topla buluşan Fatih sert vurdu, kaleci Alper son anda kornere attı. 38. dakikada Barış'ın vuruşunda defanstan seken topu önünde bulan Emre ceza sahası önünden sert vurdu, top kaleci Alper'in sağından filelerle buluştu: 1-0. Devre bu skorla sona erdi. 67. dakikada gelişen Silivrispor atağında Tufan Deniz sağ kanattan ceza sahası içine girdi, üç Bergamalı'nın arasında yerde kaldı, hakem penaltı noktasını gösterdi. Kazanılan penaltıyı Tufan Deniz ağlara yolladı: 1-1. Kalan dakikalarda ev sahibi ekip rakip kalede etkili olsa da golü bulamadı ve maç 1-1 sona erdi.

SERVET SARUN