Harikasınız çocuklar

A Milli Futbol Takımımız, Ulus-lar B Ligi 3. Grup'ta Rusya'yı 3-2 mağlup ederek hem ilk galibiyetini aldı hem de rakibini ilk kez yendi. 8. dakikada Miranchuk'un pasın-da Cheryshev, penaltı noktası üze-rinde dönerek yaptığı vuruşta top yandan auta çıktı. 11'de Merih'in hatasında topu kapan Kuzyaev'in son çizgiye inerek pasını ceza alanı içine gönderdi. Cheryshev de düz-gün bir dokunuşla meşin yuvarla-ğı filelerle buluşturdu: 0-1. 24'de Semenov, bire bir mücadele içine girdiği Cenk Tosun'u çekerek yere düşürdü. Maçın hakemi, Marciniak'ı kırmızı kartla oyun dışına gönder-di. 26'da sol kanattan gelişen Tür-kiye atağında Caner Erkin'in ortası-na ön direkte Kenan Karaman kafa ile vurdu ve takımına beraberli-ği getiren golü kaydetti: 1-1. 32'de Kaan ile paslaşarak ceza alanı içine giren Cengiz, sol ayağıyla yaptı-ğı şık vuruşla topu filelere gönder-di: 2-1. 51'de Kuzyaev, ceza alanı içinde Ozan'ı indirince hakem beyaz noktayı gösterdi. 52'de Cenk Tosun, atışı gole çevirdi: 3-1. 57'de çiz-giye inen Karavaev'in ortasında Daler Kuzyaev, tek dokunuşla topu filelere gönderdi: 3-2.

BAŞKA GOL OLMADI

75'TE Karavaev'in sert şutunu kaleci Mert kurtardı. Dönen topu Ay-Yıldızlı savun-ma uzaklaştırdı. 78'de Halkan Çal-hanoğlu ile kontra atağa kalkan Ay-Yıldızlılar da Ozan Tufan müsa-it pozisyonda Cenk'i gördü. Bu futbol-cunun sağ çap-razdan yaptı-ğı sert vuruşta top üstten auta çıktı. Maç 3-2 sona erdi.



GÜNEŞ'İN 100. MAÇI

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Rusya mücadelesiyle 100. kez milli takım için görev aldı. Futbolcu olarak 31 kez ayyıldızlı formayı giyen Güneş, teknik direktör olarak da 69. maçına Rusya karşısında çıktı.



MİLLİLERDE 7 DEĞİŞİKLİK

UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup maçında Rusya'yı Ülker Stadı'nda konuk eden A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Şenol Güneş, son maça göre ilk 11'de 7 değişikliğe gitti. Ay-yıldızlı ekibin, Hırvatistan ile oynadığı özel maçta ilk 11'de sahaya çıkan, Mert Çetin ve Orkun Kökçü sakatlıkları nedeniyle aday kadrodan çıkarılmıştı. Hırvatistan karşısında ilk 11'de yer alan Uğurcan Çakır, Ozan Kabak ve Deniz Türüç yedekler arasında beklerken, Dorukhan Toköz ve Nazım Sangare ise maç kadrosunda yer almadı. Deneyimli teknik adam bu yedi ismin yerine Mert Günok, Zeki Çelik, Merih Demiral, Kaan Ayhan, Ozan Tufan, Hakan Çalhanoğlu ve Kenan Karaman'a Rusya karşısında ilk 11'de şans verdi.



KASAPOĞLU DA MAÇI İZLEDİ

Ülker Stadı'nda oynanan maçı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da izledi. Bakan Kasapoğlu, mücadeleyi, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, TFF yönetim kurulu üyeleri, Rusya Futbol Federasyonu Başkanı Alexander Dyukov ve Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ile birlikte takip etti.