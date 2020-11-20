Kadro iyi tablo kötü

A Milli Takımımız bireysel anlamda son yılların en parlak jenerasyonuna sahipken, elde ettiğimiz sonuçlar tam anlamıyla hayal kırıklığı yarattı. Takımdaki yıldız isimler başarılı performanslarıyla mevcut kulüplerinde isimlerini duyursa da bunun ay-yıldızlı ekibe yansıması bir türlü beklenen düzeyde olmadı. Milliler UEFA Uluslar Ligi'nde grubunu son sırada tamamlayıp C Ligi'ne düşerken son iki sezonda oynanan 10 maçtan sadece 2 galibiyet çıktı. Haziran ayında Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek ekibimizde teknik direktör Şenol Güneş'in tercihleri ve oyun anlayışı otoriteler tarafından sert bir şekilde eleştiriliyor.

YUSUF YAZICI MERAKI

Güneş'in takımdaki savunma zaaflarına çözüm üretememesi ve Lille'de sergilediği performansla formunun zirvesinde olan Yusuf Yazıcı'yı yine ilk 11'de sahaya sürmemesi tartışılıyor. Türkiye, 6'sı UEFA Uluslar Ligi, 2'si özel maç olmak üzere oynadığı son 8 karşılaşmada tek galibiyet elde edebildi. Söz konusu müsabakalarda iki yenilgisini de Macaristan karşısında yaşayan ay-yıldızlı ekip, ayrıca 5 beraberlik aldı. Milliler için tek teselli 2022 Dünya Kupası Elemeleri için 2. torbada kalması oldu.



2022 DÜNYA KUPASI ELEME TORBALARI

TORBA: Belçika, Fran-sa, İngiltere, Portekiz, İspanya, Hırvatistan, İtalya, Danimarka, Almanya, Hollanda 2. TORBA: İsviçre, Polon-ya, İsveç, Galler, Avusturya, Ukrayna, TÜRKİYE, Sırbistan, Slovakya, Romanya 3. TORBA: Rusya, İrlanda, Çekya, Macaristan, Norveç, K. İrlanda, İzlan-da, İskoçya, Yunanistan, Finlandiya 4. TORBA: Bosna Hersek, Slovenya, Karadağ, Kuzey Makedonya, Arnavutluk, Bulgaristan, Belarus, İsrail, Gürcistan, Lüksemburg 5. TORBA: Ermenistan, Güney Kıbrıs, Faroe Adaları, Azerbaycan, Estonya, Kazakistan, Kosova, Litvanya, Letonya, Andorra 6.TORBA: Malta, Moldova, Liechtenstein, Cebelitarık, San Marino