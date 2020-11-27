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Haberler Spor Yılmaz Vural'ın sağlık durumuyla ilgili hastaneden açıklama

'ın sağlık durumuyla ilgili hastaneden açıklama

'ın sağlık durumuyla ilgili hastaneden yapılan açıklamada, "Hastanın oksijen ihtiyacının artması üzerine, bugün öğle saatlerinde ünitesine alınarak ventilatör altında takibi devam etmektedir. Hastanın durumu ciddiyetini korumaktadır" denildi.

Yılmaz Vural'ın sağlık durumuyla ilgili hastaneden açıklama

27.11.2020, 18:23 Güncelleme Tarihi: 27.11.2020,18:24

Koronavirüse yakalanan Yılmaz Vural'ın sağlık durumuyla ilgili tedavi gördüğü hastaneden yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Vural'ın 19 Kasım'dan itibaren koronavirüs tedavisinin sürdüğü belirtildi. Açıklamada, "Teknik Direktör Yılmaz Vural, oksijen ihtiyacının artması üzerine, bugün, yoğun bakım ünitesine alındı. Yılmaz Vural'ın tedavisi ventilatör (solunum cihazı) altında devam ediyor" denildi.
Açıklamada başhekim Prof. Dr. Çağlar Çuhadaroğlu'nun ifadelerine şu şekilde yer verildi:

"19 Kasım'da Covid-19 tanısı alarak tedavisine başlanan Yılmaz Vural, ayaktan takip edilmekteyken nefes darlığı gelişmesi nedeniyle, 24 Kasım'da hastanemize yatırılmıştır. Hastanın oksijen ihtiyacının artması üzerine, bugün öğle saatlerinde yoğun bakım ünitesine alınarak ventilatör altında takibi devam etmektedir. Hastanın durumu ciddiyetini korumakta olup gelişmeler ailenin izniyle paylaşılacaktır"


Kaynak: DHA

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