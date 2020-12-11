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Fırtına fena esti

Misli.com 3. Lig 1. Grup’ta 1928 deplasmanda Fatsa Bld’yi mağlup ederek zirve takibini sürdürdü

Fırtına fena esti
Giriş Tarihi: 11.12.2020

MİSLİ.COM 3. Lig 1. Grup'ta şampiyonluk hesapları yapan 1928 Bucaspor, güçlü rakibi Fatsa Belediyespor'u deplasmanda net bir skorla devirerek zirve takibini sürdürdü: 0-3. Karşılaşmaya etkili başlayan İzmir ekibi henüz 11. dakikada Ahmet'in attığı golle 1-0 öne geçti. İlk yarı sarı-lacivertli ekibin kontrolü altında tamamlanırken, Fırtına ikinci yarıda esmeye devam etti. 1928 Bucaspor, ikinci yarıda 55'te golcüsü Tunç Murat Behram ile farkı ikiye çıkardı: 0-2. Bu golden 3 dakika sonra 58. dakikada ise bu kez Oğuz sahneye çıkarak skoru 3-0'a getirdi.

DİYARBEKİR'E YAKIN TAKİP
RAKİP ekibin farkı kapatma çabaları sonuç vermeyince karşılaşma 1928 Bucaspor'un 3-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. Fırtına, bu skorla puanını 29'a çıkararak 32 puanlı lider Diyarbekirspor'u takibini sürdürdü.

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