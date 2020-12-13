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Haberler Spor Son dakika: Ferhat Arıcan, paralel bar aletinde altın madalya kazandı

Son dakika: , paralel bar aletinde kazandı

Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda milli sporcu , paralel bar aletinde kazandı.

Son dakika: Ferhat Arıcan, paralel bar aletinde altın madalya kazandı

13.12.2020, 18:10 Güncelleme Tarihi: 13.12.2020,19:05

Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda bir diğer altın madalyamız paralel barda Ferhat Arıcan'dan geldi!

Mersin'de düzenlenen Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda milli sporcu Ferhat Arıcan, paralel barda Avrupa Şampiyonu oldu.

Podyumda kendisine özel hareketleri sergileyen Arıcan, jüriden 15 bin 100 puan alarak altın madalyaya uzandı. Aynı branşta Ukraynalı atlet Petro Pakhniuk 2'nci olarak gümüş, Litvanyalı Robert Tvorogal ise 3'üncü olarak bronz madalya kazandı. Madalya töreninde Türk Bayrağı ile foto muhabirlerine poz veren Arıcan, şampiyonluğunu asker selamı vererek askerlere hediye etti.

Öte yandan Arıcan, kulplu beygirde de Avrupa 3'üncüsü ünvanı ile bronz madalyaya uzandı.

İZMİRLİ SPORCULARDAN GURURLANDIRAN BAŞARI

Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası Mersin'in ev sahipliğinde gerçekleşti. Büyük erkeklerde halka aletinde yarışan İbrahim Çolak, 15 bin puan alarak Avrupa şampiyonu olurken, büyük bir başarı elde etti.

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