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Haberler Spor Bravo Pastanesi’nin sahibi korona kurbanı

’nin sahibi korona kurbanı

Bravo Pastanesi’nin sahibi korona kurbanı
Giriş Tarihi: 18.12.2020

İZMİR'DE 23 yıl önce Bostanlı'da kurulan Bravo Pastanesi'nin sahiplerinden Durmuş Sevgi, korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Karşıyaka ve İzmir'de 7'den 70'e herkes tarafından tanınıp sevilen Durmuş Sevgi'nin ölümü, pastane çalışanları ve ailesi kadar sevenlerini de yasa boğdu. Durmuş Sevgi'nin bir süredir Kovid 19 nedeniyle tedavi gördüğü, durumu ağırlaşınca kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi.

EŞİNİN ölümüyle yıkılan Nefise Sevgi, yakınları tarafından güçlükle sakinleştirildi. Genç işadamının cenazesi, kovid 19 tedbirleri arasında toprağa verildi.

FATİH ŞENDİL

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