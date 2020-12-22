MERSİN'deki Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda yer aletinde gümüş madalya kazanan Göksu Üçtaş Şanlı tarihi bir başarıya imza atarak göğsümüzü kabarttı. Bu branşta büyüklerde madalya kazanan ilk kadın sporcumuz olan Şanlı, dün İzmir'de coşku ile karşılandı. Boluspor'un sporcusu olan ve İzmir'de yaşayan 30 yaşındaki başarılı cimnastikçi en büyük desteği 5 yaşındaki kızı Lina'dan alıyor. Madalyalı anne için düzenlenen törende Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, Federasyon Asbaşkanı İsmail Göktekin, şampiyon cimnastikçiler İbrahim Çolak, Ahmet Önder ve Ferhat Arıcan hazır bulunurken milli sporcumuz çiçek yağmuruna tutuldu.



ŞANLI: BU BAŞARI BİR EKİP İŞİ

Daha önce de 2012 Londra Olimpiyatları'na giderek olimpiyata katılan ilk artistik cimnastikçimiz olan Şanlı bu sürenin ardından sporu bıraksa da azimle sevdiği işe yeniden sarılarak pandemiye rağmen bu başarıyı elde etmenin mutluluğunu yaşıyor. Şanlı, "Madalyamı Türk kadınlarına ve annelere armağan ediyorum. Bizlere destek veren antrenörlerimize, arkadaşlarımıza, ailemize, Spor Bakanlığımıza, Genel Müdürlüğümüze ve İl Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum. Bu bir ekip işi. Biz hep birlikte buralara geldik, bu madalyayı hep birlikte kazandık" ifadelerini kullandı.



CİMNASTİĞE DÖNÜŞÜ MUHTEŞEM OLDU

Hem kariyer yapıp hem de anne olan Göksu Üçtaş Şanlı, Londra 2012 Olimpiyatları'na katılarak tarihte Türkiye'yi olimpiyatlarda temsil eden ilk kadın cimnastikçi unvanını almıştı. Evlenip anne olduktan 11 ay sonra spora dönen Göksu, 2016'da Mersin'deki Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nda altın madalya kazanmayı başarmıştı. Spora 5 yaşında başlayıp, cimnastikte ilk madalyasını 7 yaşında alan Göksu Üçtaş Şanlı, milli takımda kendisinin neredeyse yarı yaşındaki takım arkadaşlarına da büyük örnek oluyor.