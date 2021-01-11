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- Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanalda?

'nda – Galatasaray karşı karşıya geliyor. Peki merakla beklenen Yeni Malatyaspor – Galatasaray maçı ne zaman hangi kanalda canlı? İşte detaylar...

Yeni Malatyaspor - Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanalda?

11.01.2021, 10:50

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Yeni Malatyaspor – Galatasaray maçı atv' de!

Naklen yayınlanacak karşılaşması Yeni Malatyaspor – Galatasaray Salı günü saat 20.45'de Malatya, Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanacak.

KUPADA SON 16 TURU MAÇLARININ PROGRAMI ŞÖYLE:

12 Ocak Salı:

15.45 Bursaspor-Fraport TAV Antalyaspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

18.45 Demir Grup Sivasspor-Adana Demirspor (Yeni 4 Eylül)

20.45 Yeni Malatyaspor-Galatasaray (Yeni Malatya)

13 Ocak Çarşamba:

15.45 İttifak Holding Konyaspor-Gaziantep FK (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

18.45 Tuzlaspor-Medipol Başakşehir (Başakşehir Fatih Terim)

20.45 Beşiktaş-Çaykur Rizespor (Vodafone Park)

14 Ocak Perşembe:

18.45 Aytemiz Alanyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Bahçeşehir Okulları)

20.45 Fenerbahçe-Kasımpaşa (Ülker)

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