Manisa FK doludizgin

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'ta ilk yarıyı en yakın rakibi Hekimoğlu Trabzonspor'un 12 puan önünde 48 puanla zirvede tamamlayan Manisa FK, transferde hız kesmiyor. Şampiyonluğa göz diken ve TFF 1. Lig kapısını aralayan Ege ekibi, hücum hattına da takviye yapacak. Siyah-beyazlı yönetim, daha önce Manisaspor'da forma giyen ve attığı gollerle dikkat çeken Kocaelispor'dan Bahattin Köse'yi de gündemine aldı. Beyaz Grup'ta Play-Off mücadelesi veren Kocaeli ile sözleşmesi haziran ayında sona erecek olan 30 yaşındaki futbolcuya resmi teklif yapıldı.

TEKLİFE SICAK BAKIYOR

Daha önce Manisa'da iki sezon forma giyen Bahattin'in de teklife sıcak baktığı belirtilirken, aradaki tek pürüzün futbolcunun devam eden kontratının olduğu öğrenildi. Ancak Manisa FK yönetimi, siyah-beyazlı taraftarların çok sevdiği tecrübeli golcü Bahattin Köse için tüm şartları zorlayarak transferi bitirmek için yoğun çaba harcıyor.



3 TRANSFER YAPTI

HÜCUM hattı için Bahattin Köse'ye kanca atan Manisa FK yönetimi şimdiye kadar takıma 3 önemli takviye yaptı. Siyah-beyazlılar Etimesgut Belediyespor'dan Batuhan Tur ve Mikail Koçak ile Ankara Demirspor'dan Okan Eken'i kadrosuna dahil etmişti. Zirveyi ikinci yarıda da kaptırmak istemeyen Manisa temsilcisi 6 ay sahalardan uzak kalacağı açıklanan golcüsü Serdar Deliktaş'ın yerine de bir golcü daha transfer edecek.



ALMANYA'DA YETİŞTİ

Almanya doğumlu 30 yaşındaki futbolcu Bahattin Köse, futbol kariyerine Ahlen ekibinde başladı. Burada yetiştikten sonra Belçika'ya Mons ekibine transfer olan Köse'nin Türkiye macerası 2013 yılında Akhisar'da başladı. Akhisar'da iki sezon oynadıktan sonra Manisaspor'a ve ardından Adanaspor ve Samsunspor'a giden golcü oyuncunun son durağı Kocaeli oldu. Bahattin, Manisa'nın yanı sıra geçen sezon Samsun'da da 2. Lig şampiyonluğu yaşadı.



ÖZBALTA İŞİ SIKI TUTUYOR

İKİNCİ yarı öncesi Antalya'da kampa giren Manisa FK'da teknik direktör Serkan Özbalta, önemli açıklamalarda bulundu. Özbalta, "İkinci yarı için çok sıkı bir lig bizi bekliyor. Bu konuda çok itidalliyim. Bu iş matematiksel olarak bitmeden asla bitmeyecek. itidalliysem karşımda da o kadar karakterli bir oyuncu grubum var ki; onlardan çok güzel geri dönüşler alabiliyorum. İkinci yarıda biz takım olarak oynadığımız sonunda açıkyarı Ben ne kadar itidaloynadığımız oyunun çok daha üstüne çıkmak istiyoruz. Mücadelenin çok fazla olacağı bir ikinci yarı olacak. Sezon başından bu yana özellikle sosyal medyada taraftarlarımızdan çok güzel tepkiler alıyoruz. Bu desteğin sezon sonuna kadar sürdürsünler. Tüm Manisa'nın gurur duyacağı bir takım olmaya çalışıyoruz. Taraftarımız sabırlı olsun, güzel günler gelecek. İnşallah sezon sonuntarımız günda da ipi göğüsleyerek bu coşkuyu taraftarlarımızla ve tüm Manisa halkıyla yaşamak istiyoruz" dedi.