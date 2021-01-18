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Horoz’a kabus çöktü

, sahasında, (KK) ve ’un penaltı golüne engel olamadı. ekibi 5 maçtır üç puan kazanamıyor.

Horoz’a kabus çöktü

18.1.2021

Süper Lig'de düşme hattından bulunan Denizlispor, evinde Hatayspor'a da 2-0 yenildi. Galibiyet hasretini 5 maça çıkardı. 47'de Traore'nin şutunda top üst direkten döndü, Muhammet dönen topu kale önünde şanssız bir şekilde kendi ağlarına yolladı: 0-1. 58'de Recep'in sol kanattan kullandığı kornerde Lopes kafayla topu ağlara gönderdi. Hakem Koray Gençerler, Lopes'in topa vurmadan önce ceza sahasında Traore'yi itip düşürdüğü gerekçesiyle golü geçerli saymadı. 77'de Sackey'in şutunu Sacko ceza sahasında eliyle kesince hakem penaltı verdi. 78'de Diouf atışı gole çevirdi: 0-2. 90+5'te Akintola'nın golü topu elle aldığı gerekçesiyle geçerli sayılmadı. Maçı konuk ekip 2-0 kazandı.

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