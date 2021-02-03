Akhisarspor boş durmadı

TFF 1. Lig'de sezonun ikinci yarısında Tuzlaspor ve Royal Hastanesi Bandırmaspor'u yenip çıkışa geçen Akhisarspor, ara transfer döneminin son günüde İbrahim Sissoko'yu kadrosuna dahil etti. Son olarak Süper Lig temsilcisi Büyükşehir Belediye Erzurumspor formasını terleten ve sözleşmesini tek taraflı fesheden Fildişi Sahilli oyuncuyla 1.5 yıllık sözleşme imzalandı. Geçtiğimiz sezonun devre arasında Eskişehirspor'dan Erzurumspor'a transfer olan 29 yaşındaki futbolcu, 29 Aralık 2020 tarihinde serbest kalmıştı. Akigolar, ayrıca Fatih Karagümrük'ten Recep Kutun'la 4.5 yıllık, Çaykur Rizespor'dan Yusuf Acer'le 3.5 yıllık ve 19 yaşındaki Nijeryalı futbolcu Martin Chisom Onyebueke ile de sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

GENÇLERE KANCA ATTILAR

Transferin son gününde hareketli saatler yaşanırken Akhisarspor'da imzalar atılmaya devam etti. Yeşil-siyahlılar son olarak Fraport Tav Antalyasporlu futbolcu Cengiz Demir'i 1.5 yıllığına kiralık olarak kadrosuna katarken, Akhisarspor altyapısından yetişen ve Çiğli Belediyespor'da forma giyen Yusuf Çataloluk'u da 4 aylığına renklerine bağladı. Öte yandan altyapı oyuncusu Yiğit Efe Düztaş'la da 4.5 yıllık profesyonel sözleşme imzalandı. Akigo'da, Mert Efe Çölbeyi ise gelişimini sürdürmesi için 3. Lig ekiplerinden Karbel Karaköprü Bld'ye, İbrahim yeniden Muğla'ya kiralandı.

■ KENAN MOLLA