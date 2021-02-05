İsmail Haktan’ın duygusal maçı

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Menemenspor'un devre arasında Tuzlaspor'dan transfer ettiği İsmail Haktan Odabaşı, ilk maçını eski takımına karşı oynayacak. Sarı-lacivertli ekibin teknik direktörü Ümit Karan'ın deneyimli futbolcuyu İstanbul deplasmanında kadroya alacağı ifade edildi. Tecrübeli oyuncu, yeni takımıyla ilk maçını eski kulübüne karşı oynayacak. Zorlu bir maça çıkacaklarını belirten Menemenspor Teknik Direktörü Ümit Karan, "Giresunspor yenilgisini telafi etmeliyiz. Tuzlaspor maçı bizim açımızdan çok kritik" dedi.