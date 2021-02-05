  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Spor İsmail Haktan’ın duygusal maçı

’ın duygusal maçı

İsmail Haktan’ın duygusal maçı

5.2.2021

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Menemenspor'un devre arasında Tuzlaspor'dan transfer ettiği İsmail Haktan Odabaşı, ilk maçını eski takımına karşı oynayacak. Sarı-lacivertli ekibin teknik direktörü Ümit Karan'ın deneyimli futbolcuyu İstanbul deplasmanında kadroya alacağı ifade edildi. Tecrübeli oyuncu, yeni takımıyla ilk maçını eski kulübüne karşı oynayacak. Zorlu bir maça çıkacaklarını belirten Menemenspor Teknik Direktörü Ümit Karan, "Giresunspor yenilgisini telafi etmeliyiz. Tuzlaspor maçı bizim açımızdan çok kritik" dedi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İsmail Haktan’ın duygusal maçı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.