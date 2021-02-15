Turgutlu gönül aldı

2. Lig Kırmızı Grup'ta son 4 maçta 3 mağlubiyetle sarsılan Turgutluspor, evinde Tetiş Yapı Elazığspor'u 3-1 yenip hayata döndü. 9. dakikada Kadir'in soldan ortasında arka direkte topla buluşan Marvin Sinan'ın şutu kaleci Ali'den sekerek kornere gitti. 16'da Cengizhan'ın serbest vuruşundan sert şutunu kaleci Hüseyin iki hamlede kurtardı. 21'de sağdan Cengizhan'ın ceza alanına çevirdiği topta Kadir Bekmezci'nin vuruşu kaleci Hüseyin'de kaldı. 37'de sağdan Kadir'in ortasında arka direkte topla buluşan Marvin Sinan kafayı dokundu: 1-0. İlk yarı bu skorla kapandı. 49'da Kadir Bekmezci'nin serbest vuruşunda boşta kalan topa sert vuran Cengizhan'ın şutunda Mete topu çizgiden çıkardı. 54'te Turgutluspor penaltı kazandı. Muhammet Arslantaş'ın atışını kaleci Ali çıkardı, dönen topu Muhammet Haşim tamamladı: 2-0. 67'de sağdan Marvin Sinan'ın ortasında ceza alanında boşta bulunan Erkan topu ağlara yolladı: 3-0. 72'de Cengizhan, Talha'nın müdahalesi ile yerde kaldı hakem penaltı noktasını gösterdi. 73'te atışı Cengizhan filelere gönderdi: 3-1. 78'de Kadir Bekmezci'nin serbest atışını kaleci Hüseyin harika bir refleksle kornere çeldi, karşılaşma 3-1 bitti.

İLKER UYAR