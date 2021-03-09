Manisa FK içte çok rahat

MİSLİ.COM İkinci Lig Beyaz Grup'ta en yakın rakibine 18 puan fark atarak açık ara şampiyonluğa koşan Manisa FK haziran ayında iç transferi oldukça rahat geçirecek. Sezon bitmeden başta kaptan Hüsamettin olmak üzere sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan birçok yıldızı ile sözleşme yenileyen siyah-beyazlı ekipte sadece 3 oyuncu boşa çıkacak. Mevcut kadroyu önümüzdeki sezon 1. Lig'de de bozmayacak olan Manisa temsilcisinde Recep Burak, Serdar Deliktaş ve Volkan Okumak sözleşmesi bitecek olan futbolcular olarak göze çarpıyor.

YENİ HEDEF SANCAKTEPE FK

Teknik direktör Serkan Özbalta'nın raporuna göre sezon sonunda bu üç oyuncu ile ilgili rapor verilecek. Bu arada 2. Lig Beyaz Grup'ta hafta içi mesaisinde Manisa FK yarın deplasmanda Sancaktepe FK ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlılar bu engeli de aşarak kayıpsız liderliğini sürdürmek istiyor.