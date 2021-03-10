ALMANYA Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Joachim Löw, Avrupa Şampiyonası'nın ardından takımdan ayrılma kararı aldı.
2022 yılına kadar sözleşmesi olan deneyimli çalıştırıcının bu isteği federasyon tarafından kabul edildi.
ALMANYA Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Joachim Löw, Avrupa Şampiyonası'nın ardından takımdan ayrılma kararı aldı.
2022 yılına kadar sözleşmesi olan deneyimli çalıştırıcının bu isteği federasyon tarafından kabul edildi.
Joachim Löw’den ayrılık kararı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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