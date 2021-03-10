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Haberler Spor Joachim Löw’den ayrılık kararı

’den ayrılık kararı

Joachim Löw’den ayrılık kararı

10.3.2021

ALMANYA Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Joachim Löw, Avrupa Şampiyonası'nın ardından takımdan ayrılma kararı aldı.

2022 yılına kadar sözleşmesi olan deneyimli çalıştırıcının bu isteği federasyon tarafından kabul edildi.

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