Akhisar seri istiyor

Spor Toto 1. Lig'de son sıradaki Eskişe-hir'i mağlup ederek düşme hattından kurtul-ma yolunda umut tazeleyen Akhisarspor'un teknik direktörü Fırat Gül, Eskişehirspor karşısında aldıkları galibiyetin önemli oldu-ğunu ancak ligde kalabilmeleri için aynı per-formanslarını diğer maçlarda da göstermek zorunda olduklarını bildirdi.

'9 FİNAL MAÇIMIZ DAHA VAR'

GÜL, antremanda futbolcularla yaptığı top-lantıda, galibiyet serisini sürdürmek zorun-da olduklarını, Boluspor randevusunun en kritik viraj olduğunu söyledi. Gül, şöyle konuştu: "Önümüzde 9 maçımız daha var. Bu sadece bir basamak bizim için. Sonuç önem-li ama sezon sonu hedefine ulaşmak için her şeyin ötesinde bizim aynı performansı diğer maçlara da taşımamız lazım. Eskişehir gali-biyeti bir basamaktı, geçtik bitti. Bundan sonraki sürece en iyi şekilde hazırlanma-ya devam edeceğiz. Bolu maçı çok kritik bir sınav artık. 6 puan değerinde. Puan veya puanlarla dönmeliyiz."

KENAN MOLLA