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Akhisar seri istiyor

5 maç sonra Eskişehir’i yenip galibiyetle tanışıp moral depolayan Akigo’da, teknik patron Gül, “Seri galibiyetlerle ligde kalabiliriz” dedi.

Akhisar seri istiyor

11.3.2021

Spor Toto 1. Lig'de son sıradaki Eskişe-hir'i mağlup ederek düşme hattından kurtul-ma yolunda umut tazeleyen Akhisarspor'un teknik direktörü Fırat Gül, Eskişehirspor karşısında aldıkları galibiyetin önemli oldu-ğunu ancak ligde kalabilmeleri için aynı per-formanslarını diğer maçlarda da göstermek zorunda olduklarını bildirdi.

'9 FİNAL MAÇIMIZ DAHA VAR'

GÜL, antremanda futbolcularla yaptığı top-lantıda, galibiyet serisini sürdürmek zorun-da olduklarını, Boluspor randevusunun en kritik viraj olduğunu söyledi. Gül, şöyle konuştu: "Önümüzde 9 maçımız daha var. Bu sadece bir basamak bizim için. Sonuç önem-li ama sezon sonu hedefine ulaşmak için her şeyin ötesinde bizim aynı performansı diğer maçlara da taşımamız lazım. Eskişehir gali-biyeti bir basamaktı, geçtik bitti. Bundan sonraki sürece en iyi şekilde hazırlanma-ya devam edeceğiz. Bolu maçı çok kritik bir sınav artık. 6 puan değerinde. Puan veya puanlarla dönmeliyiz."

KENAN MOLLA

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