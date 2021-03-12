  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Spor Turgutluspor’da teknik bilmece

’da teknik bilmece

Turgutluspor’da teknik bilmece

12.3.2021

2. Lig Kırmızı Grup'ta sahasında Sivas Belediyespor'la golsüz berabere kalmasına rağmen Play- Off hattındaki yerini koruyan Turgutluspor'da ayrılık bilmecesi yaşanıyor. Turgutluspor'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda devre arasında İbrahim Cezayir'in yerine göreve gelen teknik direktör Ramazan Kurşunlu ile sözleşmenin karşılıklı anlaşılarak feshedildiği belirtildi. Bu paylaşımın ardından Ramazan Kurşunlu ise yaptığı açıklamada kendisine tebliğ edilen bir kararın ve herhangi bir karşılıklı anlaşmanın olmadığını belirterek, antrenmanda takımının başında olacağını dile getirdi.

'KASITLI OLARAK YAPILDI'

Yönetimin kulübün sosyal medya hesabından Kurşunlu ile yolların ayrıldığına dair açıklamasında, "En kısa zamanda bizi Play-Off hedefimize taşıyacak bir teknik direktör ile anlaşarak Kasabamızın sezonu hedeflediğimiz yerde bitirmesi için çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz" ifadeleri yer aldı. Kurşunlu ise paylaşımın yanlış veya kasıtlı olarak yapıldığını savundu. Genç teknik adam başkan Taner Kestaneci'yle yaptıkları görüşmeden bu yönde bir karar çıkmadığını belirtti, "Herhangi bir ayrılık söz konusu değil" dedi.

■ İLKER UYAR

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Turgutluspor’da teknik bilmece haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.