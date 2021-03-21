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Haberler Spor Utah liderliğini devam ettirdi

Utah liderliğini devam ettirdi

Utah liderliğini devam ettirdi

21.3.2021

NBA'DE Utah Jazz deplasmanda T. Raptors'ı 115-112 mağlup etti. Batı Konferansı'nın lideri olan Jazz, sezonun 30. galibiyete ulaşan ilk takımı oldu ve liderliğini perçinledi. Jazz kadrosuna yeni katılan milli basketbolcu Ersan İlyasova'nın sahaya çıkmadığı müsabaka, son saniyesine kadar büyük mücadeleye sahne oldu. Jazz'da Rudy Gobert 15 sayı, 16 ribaunt ile "double-double" yaparken, Donovan Mitchell 31, Joe Ingles 19 sayı ile oynadı. Raptors'ta Pascal Siakam 27, Norman Powell ve Fred VanVleet 17'şer sayı üretti.

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