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Haberler Spor Cedi ve Ersan’ın takımları kazandı

Cedi ve Ersan’ın takımları kazandı

Cedi ve Ersan’ın takımları kazandı

26.3.2021

AMERİKAN Basketbol Ligi'nde (NBA) Cleveland Cavaliers forması giyen milli oyuncu Cedi Osman, 103-94 kazandıkları Chicago Bulls maçında 8 sayı kaydetti.

Doğu Konferansı'nda son sıralarda bulunan Cavaliers, deplasmanda Chicago Bulls'u mağlup ederken, karşılaşmada 21 dakika sahada kalan Cedi, 8 sayı, 2 asist ve 2 ribauntluk performans sergiledi. Cavaliers'ta Darius Garland 22, Jarret Allen 19 sayı üretirken Larry Nance 14 sayı, 14 ribaunt ile "double-double" yaptı.

Bulls'ta Zach LaVine 22, Lauri Markkanen 17 sayıyla oynadı.

Batı Konferansı lideri Utah Jazz, Brooklyn Nets'i 118-88'lik skorla mağlup ederek sahasında 17. galibiyetini aldı. Jazz'da Ersan İlyasova ikinci kez takımının formasını giydiği müsabakada sayı bulamazken, sahada kaldığı 4 dakikada 2 ribaunt aldı. Utah temsilcisinde Donovan Mitchell 27, Bojan Bogdanovic 18 sayı üretti.

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