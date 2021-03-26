Cedi ve Ersan’ın takımları kazandı

AMERİKAN Basketbol Ligi'nde (NBA) Cleveland Cavaliers forması giyen milli oyuncu Cedi Osman, 103-94 kazandıkları Chicago Bulls maçında 8 sayı kaydetti.

Doğu Konferansı'nda son sıralarda bulunan Cavaliers, deplasmanda Chicago Bulls'u mağlup ederken, karşılaşmada 21 dakika sahada kalan Cedi, 8 sayı, 2 asist ve 2 ribauntluk performans sergiledi. Cavaliers'ta Darius Garland 22, Jarret Allen 19 sayı üretirken Larry Nance 14 sayı, 14 ribaunt ile "double-double" yaptı.

Bulls'ta Zach LaVine 22, Lauri Markkanen 17 sayıyla oynadı.

Batı Konferansı lideri Utah Jazz, Brooklyn Nets'i 118-88'lik skorla mağlup ederek sahasında 17. galibiyetini aldı. Jazz'da Ersan İlyasova ikinci kez takımının formasını giydiği müsabakada sayı bulamazken, sahada kaldığı 4 dakikada 2 ribaunt aldı. Utah temsilcisinde Donovan Mitchell 27, Bojan Bogdanovic 18 sayı üretti.