Kayserispor - Göztepe maçı canlı anlatım izle

SPOR Toto Süper Lig'de 32. haftanın açılış mücadelesinde Göztepe, bugün Kayserispor ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda Burak Şeker'in yönettiği müsabaka saat 13.30'da başladı. Mücadeleyi beINSports1 canlı olarak ekranlara getirecek. Ligde 5 haftalık namağlup serisinin ardından Ankaragücü ve Sivasspor yenilgileriyle yara alan Göztepe, Kayseri'yi deplasmanda yenerek yeniden çıkışa geçmeyi planlıyor. Göztepe'de sarı kart cezalısı Obinna Nwobodo bu maçta forma giyemeyecek. Alpaslan Öztürk'ün cezası ise sona erdi. Kayserispor'la Süper Lig'de 14'üncü kez karşı karşıya gelecek Göztepe, daha önceki 13 karşılaşmada 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 yenilgi elde etti. Kayseri'de oynadığı 6 maçta galibiyeti bulunmayan Göztepe, bu maçlarda 2 beraberlik ve 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Maçın canlı anlatımını haberimizden izleyebilirsiniz...

İŞTE 11'LER

Kayserispor: Doğan, Aziz Behich, Kolovetsios, Uğur, Kvrzic, Attamah, Avramovski, Lennon, Henrique, Muğdat, İlhan Parlak

Göztepe: İrfan Can, Gassama, Alpaslan, Atınç, Berkan, Esiti, Soner, Diabate, Halil, Cherif, Jahovic

Kayserispor'la Süper Lig'de 14. kez karşı karşıya gelecek Göztepe, daha önceki 13 karşılaşmada 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 yenilgi elde etti. Renktaşı Kayserispor'a 15 gol atan İzmir temsilcisi, kalesinde 11 gol gördü. Kayseri'de oynadığı 6 maçta galibiyeti bulunmayan Göztepe, bu müsabakalarda 2 beraberlik ve 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.