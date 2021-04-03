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Haberler Spor Kayserispor - Göztepe maçı canlı anlatım izle

- maçı canlı anlatım izle

maçı BeIN Sports ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor. Düşme hattının üstünde bulunan ve art arda mağlubiyetler alan Anadolu Ekibi sahasında kazanmak istiyor. 10. sırada bulunan İzmir Temsilcisi ise deplasmanda oynayacağı maçta uzun bir aradan sonra yeniden galip gelmenin planlarını yapıyor. Maçın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Kayserispor - Göztepe maçı canlı anlatım izle

03.04.2021, 13:25

SPOR Toto Süper Lig'de 32. haftanın açılış mücadelesinde Göztepe, bugün Kayserispor ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda Burak Şeker'in yönettiği müsabaka saat 13.30'da başladı. Mücadeleyi beINSports1 canlı olarak ekranlara getirecek. Ligde 5 haftalık namağlup serisinin ardından Ankaragücü ve Sivasspor yenilgileriyle yara alan Göztepe, Kayseri'yi deplasmanda yenerek yeniden çıkışa geçmeyi planlıyor. Göztepe'de sarı kart cezalısı Obinna Nwobodo bu maçta forma giyemeyecek. Alpaslan Öztürk'ün cezası ise sona erdi. Kayserispor'la Süper Lig'de 14'üncü kez karşı karşıya gelecek Göztepe, daha önceki 13 karşılaşmada 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 yenilgi elde etti. Kayseri'de oynadığı 6 maçta galibiyeti bulunmayan Göztepe, bu maçlarda 2 beraberlik ve 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Maçın canlı anlatımını haberimizden izleyebilirsiniz...

İŞTE 11'LER

Kayserispor: Doğan, Aziz Behich, Kolovetsios, Uğur, Kvrzic, Attamah, Avramovski, Lennon, Henrique, Muğdat, İlhan Parlak

Göztepe: İrfan Can, Gassama, Alpaslan, Atınç, Berkan, Esiti, Soner, Diabate, Halil, Cherif, Jahovic

Kayserispor'la Süper Lig'de 14. kez karşı karşıya gelecek Göztepe, daha önceki 13 karşılaşmada 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 yenilgi elde etti. Renktaşı Kayserispor'a 15 gol atan İzmir temsilcisi, kalesinde 11 gol gördü. Kayseri'de oynadığı 6 maçta galibiyeti bulunmayan Göztepe, bu müsabakalarda 2 beraberlik ve 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

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