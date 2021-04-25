Kayaalp'ten 10. zafer

Polonya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Rıza Kayaalp, grekoromen stil 130 kiloda altın madalya elde etti. Başkent Varşova'da gerçekleştirilen şampiyonanın 6. gününde Rıza Kayaalp, Gürcü Iakobi Kajaia ile karşılaştı. Rakibini 3-1 yenen Rıza Kayaalp, kariyerindeki 10. Avrupa şampiyonluğunu kazandı. Kayaalp, Ukraynalı Oleksandr Chernetskyy'i çeyrek finalde de Rumen Alin Alexuc'u sayı tuşuyla mağlup etmişti. Rıza Kayaalp, yarı finalde Alman Eduard Popp'u 5-0 öndeyken tuşla yenmişti.

İKİ GÜMÜŞ MADALYA DAHA GELDİ

77 kiloda ise Yunus Emre Başar, finalde Dünya ve Avrupa Şampiyonu Macar Tamas Lorincz'e 8-0 teknik üstünlükle yenilenerek gümüş madalya aldı. 55 kiloda Ekrem Öztürk, finalde Dünya Kupası şampiyonu Rus Emin Sefershaev ile karşılaştı. İlk devreyi 1-0 geride kapatan milli güreşçi, rakibine 7-0 yenildi. Sefershaev, büyükler kategorisinde ilk Avrupa Şampiyonluğuna ulaşırken, Ekrem gümüş madalya kazandı.

KEREM KAMAL FİNALDE

AVRUPA Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stilde Kerem Kamal finalist oldu. 60 kilogramda yarışan milli güreşçi, çeyrek finalde Petryk'i 5-1 ile geçerek yarı finale yükselmişti. Kamal, yarı final maçında da Belaruslu rakibi Hileb Maranka'yı 7-2 mağlup ederek finale yükselen taraf oldu. Ay-yıldızlı sporcu, bugün finalde Dünya Şampiyonu Rus güreşçi Emelin ile karşılaşacak. 67 kiloda Murat Fırat ise sırasıyla Alman rakibi Lazovski ve Danimarkalı Bjerrehuus'u yenerek yarı finale çıktı. Murat, yarı finalde Sırp Nemes'e ihtarı olduğu için kaybetti. Güreşçimiz bronz madalya için repesajdan gelecek Azerbaycanlı Rustamov/İtalyan Kabaloev galibiyle karşılaşacak.