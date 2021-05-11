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Haberler Spor Lakers, Davis ile coştu: 123-110

, Davis ile coştu: 123-110

Lakers, Davis ile coştu: 123-110

11.5.2021

AMERİKAN Basketbol Ligi'nde (NBA) son şampiyon Los Angeles Lakers, Phoenix Suns'ı 13 sayı farkla 123-110 mağlup etti. Lakers'ta Anthony Davis Phoenix karşısında 42 sayı, 12 ribaunt, 5 asist, 3'er top çalma ve blokluk performansıyla galibiyette başrolü oynadı.
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