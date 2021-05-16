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Haberler Spor Köycegiz Belediyespor MYK Hentbol’a teslim

Köycegiz Belediyespor MYK Hentbol’a teslim

Köycegiz Belediyespor MYK Hentbol’a teslim

16.5.2021

TÜRKİYE Hentbol Erkekler Süper Lig'nde 7. sırada yer alan Köyceğiz Belediyespor, 20. hafta mücadelesinde MYK Hentbol Spor Kulübü'ne deplasmanda 30-27 mağlup oldu. Muğla temsilcisi, karşılaşmanın ilk devresini 15-10 geride tamamladı. Köyceğiz'de, İlkan Keleşoğlu 8, Mehmetali Tekin 7, Kerem Orhun ve Emre Tosun 4'er, Burak Dağcı 3 golle dikkat çekti. 21. maçında 11. mağlubiyetini alan Köyceğiz Belediyespor, sezonun son haftasında bugün İzmir deplasmanında saat 15.00'te İzmir BŞB'ye konuk olacak.
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