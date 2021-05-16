TÜRKİYE Hentbol Erkekler Süper Lig'nde 7. sırada yer alan Köyceğiz Belediyespor, 20. hafta mücadelesinde MYK Hentbol Spor Kulübü'ne deplasmanda 30-27 mağlup oldu. Muğla temsilcisi, karşılaşmanın ilk devresini 15-10 geride tamamladı. Köyceğiz'de, İlkan Keleşoğlu 8, Mehmetali Tekin 7, Kerem Orhun ve Emre Tosun 4'er, Burak Dağcı 3 golle dikkat çekti. 21. maçında 11. mağlubiyetini alan Köyceğiz Belediyespor, sezonun son haftasında bugün İzmir deplasmanında saat 15.00'te İzmir BŞB'ye konuk olacak.
Köycegiz Belediyespor MYK Hentbol’a teslim haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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