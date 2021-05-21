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Haberler Spor NBA’de Lakers’ı LeBron uçurdu

’de ’ı LeBron uçurdu

NBA’de Lakers’ı LeBron uçurdu

21.5.2021

AMERİKAN Basketbol Ligi (NBA) play-in maçında Golden State Warriors'ı 103-100 mağlup eden Los Angeles Lakers, Play-Off'a yükseldi. NBA'de lig konferanslarında play-off'a kalacak son takımları belirleyecek play-in maçlarına devam edildi. Batı Konferansı'nı 7. sırada tamamlayan son şampiyon Los Angeles Lakers, konferans 8'incisi Golden State Warriors'ı 103-100 yendi. Lakers'ta LeBron James 22 sayı, 11 ribaunt ve 10 asistle "triple-double", Anthony Davis ise 25 sayı ve 12 ribauntla "double-double" yaparak yıldızlaştı.

PHOENİX SUNS İLE EŞLEŞTİ
Lakers, bu sonuçla Play-Off vizesi alarak normal sezonu ikinci sırada tamamlayan Phoenix Suns ile eşleşti. Batı Konferansı'nı 9. sırada bitiren Memphis Grizzlies ise konferans 10'uncusu San Antonio Spurs'u 100-96 yenerek Play-Off'a kalma yolunda ilk adımı attı. Grizzlies, Play-Off'a katılabilmek için Lakers'a kaybeden Warriors ile final maçına çıkacak. Bu maçın kazananı, Play-Off'larda normal sezonun lideri Utah Jazz ile eşleşecek

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