UEFA EURO 2020'de Kupaya Doğru F Grubu

ALMANYA TURNUVAYA DAMGA VURACAK

Son Dünya Kupası'nda gruplarda elenerek büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Almanlar, ön eleme turunu rahat geçse de gerek son maçlarda, gerekse Uluslar Ligi ve hazırlık maçlarında aldığı sonuçlarla eleştiri topladı. Yine de Panzerler şampiyonanın favori takımları arasında. Almanya Milli Takımı, Joachim Löw'ün teknik direktörlüğe getirildiği 2006'dan bu yana Avrupa ikinciliği (2008), Dünya üçüncülüğü (2010), Dünya şampiyonluğu (2014) ve FIFA Konfederasyonlar Kupası şampiyonluğu kazandı.

EURO 2016'da yarı final oynayan Almanya, 2018 FIFA Dünya Kupası'na grup aşamasında veda ederek hayal kırıklığına yol açmıştı. Fakat Almanya'nın, 3 şampiyonluk ve 3 ikincilikle Avrupa Şampiyonası'nın en başarılı takımı olduğunu da hatırlatmakta fayda var.

FRANSA ŞAMPİYONLUĞUN BİR NUMARALI ADAYI

Avrupa Şampiyonası'nda kupaya uzanacak en yakın takım Fransa olarak görülüyor. Fransa'da Real Madridli Benzema, 6 yıl sonra yeniden takımda yer aldı. Son dünya kupasını da kazanan Fransa, 2'de 2 yapma peşinde olacak. Son şampiyonun kadrosunda Mbappe, Griezmann, Coman, Pogba, Kante, Varane, Zouma ve Lloris gibi yıldızlar bulunuyor.

Didier Deschamps'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Fransa, şampiyonaya 10. kez katılacak EURO 2016'da ikinciliği elde eden "Maviler" lakaplı takım, 1984 ve 2000 yılında Avrupa şampiyonluğuna ulaştı. 1998 FIFA Dünya Kupası'nı kaldırdıktan sonra 2000'de Avrupa'nın en büyüğü olan Fransa, son dünya şampiyonu unvanıyla katılacağı EURO 2020'de de aynı başarıyı tekrarlamak istiyor.

MACARİSTAN'DA BİZDEN TANIDIK YÜZLER VAR

ÖN elemelerde Play-Off turuna kalan ve İzlanda'yı 2-1 yenen Macaristan, EURO 2020'ye katılmanın mutluluğunu yaşadı. Şampiyonada sürpriz kovalayan Macarların kadrosunda Szoboszlai'nin yanı sıra Orban, Nagy ve Sallai gibi isimler öne çıkıyor.

İtalyan Teknik Direktör Marco Rossi'nin 2018'den beri çalıştırdığı Macaristan'ın kadrosunda F.Bahçeli Szalai ve Kasımpaşalı Kevin Varga da var.

PORTEKİZ UNVANINI KORUMAYA ÇALIŞACAK

Turnuvanın şüphesiz en teknik kadrolarından biri son şampiyon Portekiz'de dünya futbol tarihinin en büyük golcüsü Cristiano Ronaldo bulunuyor. Ronaldo'nun yanı sıra Pepe, Fonte, Moutinho ve Bernardo Silva gibi başka tecrübeli isimler de kadroda yer alıyor. Liverpool'da yıldızı parlayan Diogo Jota, Manchester United'da harika bir sezon geçiren Bruno Fernandes ve genç yıldızlar Joao Felix ile Rafa Silva dikkat çeken diğer isimler arasında.

Tecrübeli teknik direktör Fernando Santos yönetimindeki Portekiz, Ukrayna'nın arkasında 2. olarak EURO 2020'ye gitmeyi başardı. 2016'da Fransa'ya karşı oynadığı finali uzatmalarda 1-0 kazanarak tarihinin ilk Avrupa Şampiyonluğunu elde eden Portekiz, 2018-2019 sezonunda ilk defa düzenlenen UEFA Uluslar Ligi'nde de mutlu sona ulaştı.

PORTEKİZLİ YILDIZ RONALDO REKOR PEŞİNDE

PORTEKİZ'İN yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo, Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) ile birlikte turnuva tarihine bir kez daha damga vurmaya hazırlanıyor. Ronaldo, EURO 2020'de görev alması durumunda 5 Avrupa Şampiyonası'nda oynayan ilk futbolcu olacak.