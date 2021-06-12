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Haberler Spor 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası A Grubu'nda son durum

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası A Grubu'nda son durum

A Grubu'nda ilk maçların ardından , liderlik koltuğuna oturdu. 16. Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) A Grubu'nda ilk karşılaşmalar sonrası İtalya zirvede, ise son sırada yer aldı.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası A Grubu'nda son durum

12.06.2021, 18:17

Turnuvanın açılış maçında Türkiye'yi 3-0 mağlup eden İtalya, 3 puanı hanesine yazdırdı. Gruptaki diğer mücadelede ise Galler ile İsviçre 1-1 berabere kaldı.

EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'nın açılış maçı! İtalya 3 - Türkiye 0 MAÇ SONUCU

A Grubu'ndaki puan durumu şöyle:

O G B M A Y Av P
İtalya 1 1 0 0 3 0 3 3
Galler 1 0 1 0 1 1 0 1
İsviçre 1 0 1 0 1 1 0 1
Türkiye 1 0 0 1 0 3 -3 0
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