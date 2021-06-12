2020 Avrupa Futbol Şampiyonası A Grubu'nda son durum

Turnuvanın açılış maçında Türkiye'yi 3-0 mağlup eden İtalya, 3 puanı hanesine yazdırdı. Gruptaki diğer mücadelede ise Galler ile İsviçre 1-1 berabere kaldı.

EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'nın açılış maçı! İtalya 3 - Türkiye 0 MAÇ SONUCU

A Grubu'ndaki puan durumu şöyle: