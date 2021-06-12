Turnuvanın açılış maçında Türkiye'yi 3-0 mağlup eden İtalya, 3 puanı hanesine yazdırdı. Gruptaki diğer mücadelede ise Galler ile İsviçre 1-1 berabere kaldı.EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'nın açılış maçı! İtalya 3 - Türkiye 0 MAÇ SONUCU
A Grubu'ndaki puan durumu şöyle:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av
|P
|İtalya
|1
|1
|0
|0
|3
|0
|3
|3
|Galler
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|İsviçre
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|Türkiye
|1
|0
|0
|1
|0
|3
|-3
|0
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası A Grubu'nda son durum haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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