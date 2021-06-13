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Haberler Spor Bodrum yıldızları istiyor

yıldızları istiyor

Bodrum yıldızları istiyor

13.6.2021

2. Lig'de gelecek sezon zirveye oynamayı planlayan Bodrumspor, transferde yıldızlara kanca attı. Daha önce Adana Demirspor'un deneyimli golcüsü Mehmet Akyüz'le görüşen yeşil-beyazlıların Olcay Şahan ve Serdar Özkan'a transfer teklifinde bulunduğu ifade edildi. Son olarak Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor forması giyen Olcay'ı Bodrum'a davet eden kurmayların transferi bitirmeye kararlı olduğu vurgulandı. Bodrumspor'un ayrıca Altay'da top koşturan deneyimli forvet oyuncusu Deniz Kadah için de girişimde bulunduğu öne sürüldü.
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