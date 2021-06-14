EURO 2020 Türkiye Galler maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?

EURO 2020 heyecanı devam ediyor. 3 puanın sahibi olmak isteyen Milliler, Galler ile karşı karşıya gelecek. Portekizli hakem Artur Dias'ın yöneteceği maç için araştırmalar da sürüyor. Peki Türkiye – Galler maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte merak edilenler...

TÜRKİYE GALLER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Türkiye ile Galler arasındaki A Grubu 2. maçı, 16 Haziran Çarşamba günü oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak.

Mücadele, TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak ve şifresiz olacak.

A GRUBU'NUN MAÇ TAKVİMİ

11 Haziran Cuma (TSİ 22.00): Türkiye-İtalya (Roma Olimpiyat Stadı)

12 Haziran Cumartesi (TSİ 16.00): Galler-İsviçre (Bakü Olimpiyat Stadı)

16 Haziran Çarşamba (TSİ 19.00): Türkiye-Galler (Bakü Olimpiyat Stadı)

16 Haziran Çarşamba (TSİ 22.00): İtalya-İsviçre (Roma Olimpiyat Stadı)

20 Haziran Pazar (TSİ 19.00): İtalya-Galler (Roma Olimpiyat Stadı)

20 Haziran Pazar (TSİ 19.00): İsviçre-Türkiye (Bakü Olimpiyat Stadı)