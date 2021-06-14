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Haberler Spor EURO 2020 Türkiye Galler maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?

ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?

, ikinci maçında Galler ile karşılaşacak. Türkiye - Galler maçı için geri sayım sürerken futbolseverler maç ile ilgili detayları da araştırıyor. Peki ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

EURO 2020 Türkiye Galler maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?

14.06.2021, 11:37

EURO 2020 heyecanı devam ediyor. 3 puanın sahibi olmak isteyen Milliler, Galler ile karşı karşıya gelecek. Portekizli hakem Artur Dias'ın yöneteceği maç için araştırmalar da sürüyor. Peki Türkiye – Galler maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte merak edilenler...

TÜRKİYE GALLER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Türkiye ile Galler arasındaki A Grubu 2. maçı, 16 Haziran Çarşamba günü oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak.

Mücadele, TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak ve şifresiz olacak.

A GRUBU'NUN MAÇ TAKVİMİ

11 Haziran Cuma (TSİ 22.00): Türkiye-İtalya (Roma Olimpiyat Stadı)

12 Haziran Cumartesi (TSİ 16.00): Galler-İsviçre (Bakü Olimpiyat Stadı)

16 Haziran Çarşamba (TSİ 19.00): Türkiye-Galler (Bakü Olimpiyat Stadı)

16 Haziran Çarşamba (TSİ 22.00): İtalya-İsviçre (Roma Olimpiyat Stadı)

20 Haziran Pazar (TSİ 19.00): İtalya-Galler (Roma Olimpiyat Stadı)

20 Haziran Pazar (TSİ 19.00): İsviçre-Türkiye (Bakü Olimpiyat Stadı)

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