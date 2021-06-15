Blind maça çıkmamayı düşünmüş

HOLLANDA'NIN başarılı savunma oyuncusualey Blind, Christian Eriksen'in yaşadığı rahatsızlığın ardından Euro 2020'de Ukrayna ile oynadıkları karşılaşmaya çıkmamayı düşündüğünü söyledi. Bilindiği üzere 2019'da Ajax'ın Valencia ile oynadığı Şampiyonlar Ligi maçında baş dönmesi şikayeti yaşayan Daley Blind'e kalp kası iltihabı teşhisi konmuştu. Kısa süre sonra bir operasyon geçiren Blind'e kalp pili takılmıştı. 31 yaşındaki tecrübeli oyuncu, Ukrayna maçına çıkmakta zorlandığını kaydederek şöyle konuştu:

"YAŞANANLAR DERİNDEN ETKİLEDİ"

"Oynayabilmek için zihinsel bir bariyeri aşmam gerekti. Başardığım için kendimle gurur duyuyorum. Yaşananları görmek beni derinden etkiledi. Deneyimlediğim bir durum olması herşeyi daha da kötüleştirdi. "Eriksen'in iyi olduğu haberini almak hepimize güç verdi. Gelecekte lüften onu bu konuyla ilgili rahatsız etmeyin." Blind, Eriksen'in yaşadıkları sebebiyle uyuyamadığını mücadele sonrası gözyaşlarını tutamamasının nedenin de bu duygusal patlama olduğunu ifade etti

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