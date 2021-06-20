Son dakika: A Milli Takım'ın 11'i belli oldu

A Milli Futbol Takımı, EURO 2020 A Grubu'ndaki 3. maçında İsviçre ile kozlarını paylaşacak. Maçın detayları arama motorlarında araştırılıyor. Peki, İsviçre - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Maçla ilgili detaylar haberimizde...
İSVİÇRE - TÜRKİYE MAÇI 11'LERİ
İsviçre: Sommer, Elvedi, Widmer, Akanji, Zuber, Freuler, Xhaka, Rodriguez, Shaqiri, Seferovic, Embolo
Türkiye: Uğurcan, Zeki, Merih, Çağlar, Mert Müldür, Kaan, Ozan, İrfan Can, Hakan, Cengiz, Burak.
İSVİÇRE - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
İsviçre - Türkiye maçı 20 Haziran Pazar günü saat 19:00'da TRT 1'de canlı yayınlanacak. A Grubu'nda İsviçre ile oynayacağımız maçı Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek.
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