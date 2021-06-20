Haberler Spor Son dakika: A Milli Takım'ın 11'i belli oldu

Son dakika: A Milli Takım'ın 11'i belli oldu

Son dakika haberi... A Milli Futbol Takımı'mız EURO 2020 A Grubu 3. maçında İsviçre ile karşılaşacak. İlk maçta İtalya'ya 3-0 yenilen Türkiye, ikinci maçta Galler'e 2-0 mağlup oldu. -5 averaj ile yoluna devam eden Türkiye, İsviçre karşısında mucize arayacak. Gruptan çıkmamız için diğer grup maçlarından gelecek sonuçların büyük önem taşıdığı turnuvada ay-yıldızlılar en iyi üçüncüler arasında yer almak istiyor.

20.06.2021, 17:46 Güncelleme Tarihi: 20.06.2021, 18:02