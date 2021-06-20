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Haberler Spor Son dakika: A Milli Takım'ın 11'i belli oldu

Son dakika: 'ın 11'i belli oldu

Son dakika haberi... 'mız EURO 2020 A Grubu 3. maçında İsviçre ile karşılaşacak. İlk maçta İtalya'ya 3-0 yenilen Türkiye, ikinci maçta Galler'e 2-0 mağlup oldu. -5 averaj ile yoluna devam eden Türkiye, İsviçre karşısında mucize arayacak. Gruptan çıkmamız için diğer grup maçlarından gelecek sonuçların büyük önem taşıdığı turnuvada ay-yıldızlılar en iyi üçüncüler arasında yer almak istiyor.

Son dakika: A Milli Takım'ın 11'i belli oldu

20.06.2021, 17:46 Güncelleme Tarihi: 20.06.2021, 18:02

A Milli Futbol Takımı, EURO 2020 A Grubu'ndaki 3. maçında İsviçre ile kozlarını paylaşacak. Maçın detayları arama motorlarında araştırılıyor. Peki, İsviçre - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Maçla ilgili detaylar haberimizde...

İSVİÇRE - TÜRKİYE MAÇI 11'LERİ

İsviçre: Sommer, Elvedi, Widmer, Akanji, Zuber, Freuler, Xhaka, Rodriguez, Shaqiri, Seferovic, Embolo

Türkiye: Uğurcan, Zeki, Merih, Çağlar, Mert Müldür, Kaan, Ozan, İrfan Can, Hakan, Cengiz, Burak.

İSVİÇRE - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

İsviçre - Türkiye maçı 20 Haziran Pazar günü saat 19:00'da TRT 1'de canlı yayınlanacak. A Grubu'nda İsviçre ile oynayacağımız maçı Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek.

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