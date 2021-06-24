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İspanya patladı

EURO2020 E Grubu’nda ilk iki maçında galibiyetle tanışamayan İspanyollar, Slovakya önünde bir penaltıdan yararlanamamasına rağmen farklı galip gelip son 16 turuna kaldı

İspanya patladı

24.6.2021

AVRUPA Futbol Şampiyonası (EURO 2020) E Grubu 3. ve son maçında İspanya, Slovakya'yı 5-0'lık flaş skorla mağlup etti, son 16 turuna grup ikincisi olarak kaldı. İspanya, VAR incelemesinin ardından 11. dakikada penaltı kazandı. 12. dakikada Morata penaltıyı kaçırdı. Morata'nın penaltı vuruşunu kaleci Martin Dubravka çıkardı. Ancak 30. dakikada şansız bir an yaşayan Dubravka topu kendi kalesine gönderdi. Ceza sahası yayı içine topla giren Pablo Sarabia kaleye sert bir şut gönderdi. Üst direkte patlayan bu top havalanırken İspanyalı oyuncularla bu topa yükselen Martin Dubravka kornere tokatlamaya çalıştı ancak topu kendi ağlarına gönderdi: 0-1. 45+3. dakikada Moreno'nun pasında Laporte farkı ikiye çıkardı: 2-0. 56'da Alba'nın ortasında Sarabia sahneye çıktı: 3-0. 67'da Sarabia'nın pasında Ferran Torres skoru 4-0'a taşıdı. 71'de sert yapılan ortada Kucka'nın ters vuruşu kendi ağlarına gitti: 5-0. İspanya grubu ikinci sırada bitirdi ve Hırvatistan ile eşleşti.

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