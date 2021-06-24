  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor “Yılın Koçu” Çesme’de tatilde

“Yılın Koçu” Çesme’de tatilde

“Yılın Koçu” Çesme’de tatilde

24.6.2021

EuroLeague'de 2020-2021 sezonunu şampiyon tamamlayan ve "Yılın Koçu" ödülünü kazanan Anadolu Efes Basketbol Takımı Baş Antrenörü Ergin Ataman, eşi Berna Hanım ve arkadaşlarıyla birlikte Alaçatı'da akşam yemeğindeydi. Bu ödülü kazanmayı başaran ilk Türk antrenörü olan ve tarihinde ilk kez bu kupanın takımın müzesine götürülmesini sağlayan Ataman, birkaç günlüğüne de olsa yılın yorgunluğunu atmaya çalıştı. Her yaz sezonunda fırsat buldukça Çeşm e'de tatil yapan çift, bu yaz da uygun vakit oldukça kafa dinlemek için buraya gelmeyi planlıyor.

■ ERCAN AKGÜN

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

“Yılın Koçu” Çesme’de tatilde haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.