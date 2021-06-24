“Yılın Koçu” Çesme’de tatilde

EuroLeague'de 2020-2021 sezonunu şampiyon tamamlayan ve "Yılın Koçu" ödülünü kazanan Anadolu Efes Basketbol Takımı Baş Antrenörü Ergin Ataman, eşi Berna Hanım ve arkadaşlarıyla birlikte Alaçatı'da akşam yemeğindeydi. Bu ödülü kazanmayı başaran ilk Türk antrenörü olan ve tarihinde ilk kez bu kupanın takımın müzesine götürülmesini sağlayan Ataman, birkaç günlüğüne de olsa yılın yorgunluğunu atmaya çalıştı. Her yaz sezonunda fırsat buldukça Çeşm e'de tatil yapan çift, bu yaz da uygun vakit oldukça kafa dinlemek için buraya gelmeyi planlıyor.

■ ERCAN AKGÜN